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İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladıAvrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti.

31.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:05
İSTANBUL DHA -- İstanbul 'da Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.
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İSTANBUL’DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, İstanbul, Avrupa, DHA, Güncel

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İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA YURTLARINDAN TAHLİYE BAŞLADI
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