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İstanbul'daki okullardan sağlık çalışanları siperlikli maske üretimi

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başladı.

27.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:44
İstanbul'daki okullardan sağlık çalışanları siperlikli maske üretimi
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başladı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlatılan üretimin kapasite ve çeşitliliği arttırılıyor.
Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi imkanlarıyla sağlık çalışanlarına destek için siperlikli maske üretimi yapmaya karar verdi. Okul, Makine ve Tasarım Teknolojileri alanlarından gönüllü öğretmenlerle 3D yazıcıları kullanarak üretime başladı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da koronavirüsün yayılmasını durdurmak için çalışan sağlık personeline siperlikli maske üreten okulu ziyaret etti. Ziyarete, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Şube Müdürü Mehmet Metin Şark da katıldı.
Yazıcı, Okul Müdürü İsmail Yılmaz'dan atölyelerdeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırdığını belirtti.
Çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan üretimi gerçekleştirip, içinde bulunulan zor dönemde ülkeye yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, bu süreçte MEB vizyonu ve stratejik yönetimi çerçevesinde çalışan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.
Atölyelerdeki diğer çalışmaları da inceleyen Yazıcı, çalışmalara her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
Üretilen maskelerle bazı devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunuluyor.
Maske üretimine Doğa Kolejinden destek
Öte yandan, Doğa Kolejinin de İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ öncülüğünde başlatılan yüz koruyucu maskelerin üretimine destek olacağı bildirildi.
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ'de başlanan tüm yüzü koruyabilen yüz kalkanı maskelerin üretimine kolejin tüm kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcı aracılığıyla katkıda bulunulacak.
Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır yaptığı açıklamada, ayda 10 bin şeffaf maske üretebileceklerini belirtti.
İTÜ MAGNET FAB I TRİDİ Üst Yöneticisi (CEO) Çınar Topaloğlu da ürettikleri yüz kalkanının kullanım önceliğinin sağlık çalışanlarında olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:
"İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Yüz kalkanını ilk olarak aciliyeti olan hastanelere gönderiyoruz. Günlük üretim kapasitemizi artırdık. Projemize başlayalı 5 gün oldu. Şimdiye kadar 300'ün üzerinde yüz kalkanını hastanelere gönderdik. Doğa Kolejinin desteğiyle üretim kapasitemizin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz yüz kalkanlarını ücretsiz bir şekilde sağlık personeline ulaştırıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Kartal, Güncel

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