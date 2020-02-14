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İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

14.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:27İSTANBUL'DAKİ OPERASYON : YAKUP SÜT GÖZALTINA ALINDI

Soner HASIRCIOĞLU/

'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda Yakup Süt gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin vatan emniyetten çıkışı

-Operasyona giden zırhlı araç

-Ekiplerin adreslere gidişi

-Gaziosmanpaşa'da lüks bir siteye giriş

-Kanarya Mahallesi'nde bir adrese giriş

-Genel ve detay görüntüler

14.02.2020 - 07: 00 Kodu : 200214012



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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