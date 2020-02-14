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Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı

Son dakika: İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ünlü mafya lideri Yakup Süt gözaltına alındı.

14.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ÇETESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Son dakika: Ünlü mafya lideri Yakup Süt yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (12)
TANERİN KANKASI:EN BÜYÜK MAFYA TANER ABİDİR :d
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PEYNİR:Soyadı SÜT olan Mafya lideri mi olur.
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ARTVİNLİ:Dünya, da en güzel şey parkta otururken arkanı kollamadan çay içebilmektir. boş işler bunlar
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EDA:bu konuda bir tek ünlü bilirim oda memati baş
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KABADAYININ ÜNLÜSÜ OLMAZ ABİ OLUR:abartmayı ne kadar çok seviyorsunuz bu işleri neymiş ünlülüğü adam öldürmek ünmü veriyor adama yada kaçırmak yada tehdit etmek zorla para almak bunlar ünmü veriyorsa olmaz olsun öyle ün bunlar cehennemine iyi odun taşıyorlar
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REF:sedat peker neci acaba
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ÜNLÜMÜ:Ben ilk defa duyuyorum
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DDDDDDDDF:Ünlü vaybe hemide ünlü Buna ünlü demeyin Sedat Peker kızar C . başkanın baş danışmanı Sedat Peker
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RODELFİLO:Bunlara da ünlü deyip reklamlarını yapmayın. En büyük güç devlettir. Türkiye Cumhuriyetidir
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ENİS:iyi olmuş milletin canını yakıyo 5 para etmezler
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