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İstanbul'daki operasyonda "ihracı ön izne bağlı tıbbi eldivenlere" el konuldu

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ihracı öz izne bağlı olan ve gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.

26.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:54
İstanbul'daki operasyonda
Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, ihracı öz izne bağlı olan ve gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 86 bin 400 adet tıbbi eldiven ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Muratbey Gümrük Müdürlüğü personelleri Kosova 'ya gidecek bir tırı şüpheli bularak x-ray taramasına sevk ettiler.
Taramada ihracı ön izne bağlanan 86 bin 400 adet tıbbi eldivenin gümrüğe beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca dezenfektan olduğundan şüphelenilen eşya ile maske yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 750 kilogram tela astar cinsi kumaş, ihracı yasak ya da ön izne bağlı mallardan olup olmadığının tespiti amacıyla laboratuvar analizine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Kosova, Ekonomi

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