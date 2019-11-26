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İstanbul'daki otobüs şoförlerinin seyir halinde telefon kullanımı azaldı

İETT Genel Müdürlüğünün denetim ve yaptırımları, otobüs şoförlerinin seyir halinde telefon kullanım oranlarını düşürdü.

26.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:22İstanbul'daki otobüs şoförlerinin seyir halinde telefon kullanımı azaldı
İETT Genel Müdürlüğünün denetim ve yaptırımları, otobüs şoförlerinin seyir halinde telefon kullanım oranlarını düşürdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İETT Genel Müdürlüğünün disiplin yönetmeliğine göre yasak olan "seyir halinde cep telefonu kullanımı konusunda uygulanan yaptırımlar sayesinde ihlallerde önemli bir azalma yaşandı.
İETT, 2018 yılında 378 İETT sürücüsüne 450, 2 bin 170 özel halk otobüsü sürücüsüne 3 bin 546 olmak üzere toplam 2 bin 548 sürücü hakkında 3 bin 996 yaptırım uyguladı. 2019 yılında ise 190 İETT sürücüsüne 450 ceza uygulanırken, 1104 özel halk otobüsü sürücüsüne 1593 ceza verildi.
Uygulanan denetimler sayesinde 2019 yılında ihlal yaptığı tespit edilen şoför sayısı, 2018 yılına göre yaklaşık iki katı oranında azalmış oldu.
- Yaptırımlar artacak
İETT'nin şoförler ve hareket amirleriyle ilgili 83 maddelik bir disiplin yönetmeliği bulunuyor. Yönetmelikte ilerleyen dönemde yapılacak değişiklikle seyir halinde cep telefonu kullanmak" konusunda daha ağır yaptırımlar getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca özel halk otobüsü sürücülerinin daha yaygın ihlal yaptığının tespit edilmesi üzerine İETT, yetkileri çerçevesinde bu yöndeki denetimlerini de sıklaştırma kararı aldı.
İstanbullular, otobüsler ve Metrobüs hattı ile ilgili talep, öneri ve şikayetlerini ALO 153 Çağrı Merkezi, Mobiett uygulaması, İETT sosyal medya hesapları ve web sitesinden iletebiliyor.

İstanbul, İETT, Güncel

Kaynak: AA

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