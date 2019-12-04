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İstanbul'daki Robin Hood Osmaniye'de ortaya çıktı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mahalle bakkallarını gezip vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını ödedi.

04.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:05İstanbul'daki Robin Hood Osmaniye'de ortaya çıktı
'un çeşitli ilçelerinde gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, 'nin ilçesinde mahalle bakkallarını gezip vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını ödedi. Mahalleliler ve bakkallar borçları ödeyen gizemli hayırseveri merak ediyor.

Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi, Bağ Mahallesi, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki bakkalların önünde siyah renkli lüks bir araba durdu. Araçtan biri kadın 3 kişi indi. İçlerinden biri bakkala girerek veresiye defterindeki borçları ödemek istediklerini söyledi. Bu ilçeden olmadıklarını ve biri adına borçları ödemek istediğini söyleyen adam daha sonra veresiye defterindeki borçları ödeyip diğer bakkalları da bu şekilde tek tek gezdi.

Bu kişileri Kadirli'de ilk defa gördüğünü belirten Bağ Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Ümit Üşen, "Lüks bir araba ile geldiler. Biri kadındı 3 kişiydiler. Bana veresiye defterini çıkar dediler. Niye çıkaracağım siz kimsiniz dedim. Biz borçları ödemeye geldik dediler. 2 yıldır borcunu ödeyemeyen biri vardı bende en çok borç bunun dedim. Bin 300 lira borcu vardı. Bana Bin 300 lira verdiler borcu sil deyip gittiler diğer bakkal arkadaşlara da aynı şekilde gitmişler" dedi.

Aynı mahallede bakkallık yapan Mehmet Kurt ise "O gün ben bakkaldaydım. Bakkalın önünde bir araba durdu. 3 kişi indi. Biri bakkala girdi. Borç defterindeki borçları ödemeye geldik dedi. Önce şaşırdım. Siz kimsiniz dedim. Söylemediler. Sonra borcunu ödeyemeyen 2 kişi vardı onların borçlarını ödeyip gittiler" şeklinde konuştu.

Bağ Mahallesi'ndeki bakkalları gezen gizemli hayırseverler daha sonra 7 Mart Mahallesi'ne geçti. Burada bakkallık yapan Yusuf Aslansofuoğlu, "Kapının önünde durdular. İçeri biri girdi. Veresiye defterini çıkar kimin ne kadar borcu varsa hepsini ödeyeceğiz dedi. Ben duruma şüphe ile yaklaştım. Sonra Hepsini niye ödeyeceksiniz dedim. Hayır yapmak istiyor dedi. Kabul etmedim ama uzun süredir borcunu ödeyemeyen biri vardı onu söyledim sadece onun borcunu aldım. Sonra gittiler" dedi.

Şehit İbrahim Kundakçı mahallesinin bakkalı Adnan Yüce ise gizemli hayırsevere seslenerek, "Robin Hood. Bizim borç defteri de bayağı kalabalık bizim mahalleye de bekleriz duy sesimizi Robin Hood" dedi.

Şimdi bakkallar ve mahalleliler borçlarını ödeyen gizemli hayırseveri merak ediyor. - OSMANİYE

Robin Hood, İstanbul, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: İHA

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