Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'daki sağanak

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

18.08.2019 13:02 İstanbul'daki sağanak
İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.
En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:23   Yaralı leyleğe köylüler sahip çıktı
13:23   Adana'da asayiş uygulanmasında, aranan 17 kişi yakalandı
13:22   ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK (EK GÖRÜNTÜ)
13:20   Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında vatandaşlarla buluştu
13:20   Muğla'da orman yangını
13:20   SELİN VURDUĞU EMİNÖNÜ'NDE TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR +
13:20   SARIYER'DE DENİZE UÇAN MİNİBÜS ÇIKARILDI