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İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Kagˆıthane ve U¨sku¨dar'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

08.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:28İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
Kagˆıthane ve U¨sku¨dar'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Kagˆıthane I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 24 Kasım'da C¸eliktepe Mahallesi C¸elebi Mehmet Caddesi'ndeki bir adreste sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adresi takibe alan polisler, Ali K'yi (49) 15 lira kars¸ılıgˆında yarım litre pet s¸is¸e ic¸erisinde sahte içki satışı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Adreste yapılan aramada sahte bin 694 şişe votka, bin 35 şişe viski, bidon ic¸erisinde 25 litre votka, ruhsatsız tabanca, 150 fis¸ek ile 3 bin 575 lira ele geçirildi.
İkametin kira kontratında adı gec¸en Haldun Arif K. de (40) gözaltına alındı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 29 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 şişe bandrolsu¨z ve faturasız sahte ic¸ki buldu. Araç sürücüsü Olcay K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. ve Haldun Arif K. adli kontrol şartıyla, Olcay K. ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Öğretmenler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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