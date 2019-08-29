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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu.

29.08.2019 12:38 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu
İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.
İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, "İstanbul 20 Final" yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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