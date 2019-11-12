İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti

İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis görülmeye başlandı, bazı noktalarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisle birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kartpostallık manzaralarda dikkat çeken ise yüksek binalar oldu.

YÜKSEK BİNALAR MANZARAYI BOZUYOR

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle binalar puslu havaya büründü. Fakat, sislerin bile üzerinde duran ortalama 200 metre yükseklikte bulunan yüksek yapılar, objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN: HER YER BETON YIĞINI

'İstanbul'un kanayan yarası' olarak yorumlanan yüksek binalara kamuoyu büyük tepki gösteriyor. Binalarla ilgili bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Erdoğan, "Malum her yer beton yığınlarıyla doldu." demişti.

İşte ajansların servis ettiği o fotoğraflar;