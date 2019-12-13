İstanbul'daki Suriyeliler için adres tespiti ve veri güncelleme çalışması yapılıyor

İstanbul'da, kentte yaşayan geçici koruma sahibi Suriyeliler için 15-22 Kasım tarihleri arasında 17 ilçede pilot olarak adres kayıt tespiti ve veri güncelleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız ve ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların (geçici koruma sahibi Suriyeliler ve ikamet izni olan yabancılar) sürekli ikamet ettikleri adreslerin kayıtlarının GÖÇNET ve MERNİS veri tabanı üzerinde güncel halde bulunması yasal (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 50, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 26, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Madde 14) bir zorunluluktur. Belirtilen kapsamda, 15-22 Kasım 2019 tarihleri arasında pilot uygulama 17 ilçemizde yapılmış, 27 bin 625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8 bin 309 adreste ikamet kontrolleri gerçekleştirilmiştir. GÖÇNET ve MERNİS veri tabanları üzerinde güncelleme işlemleri devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, pilot çalışmaya dair tespit edilen olumlu sonuçlar göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığının talimatları ile adreste ikamet kontrol ve kayıt güncelleme çalışmalarına 9 Aralık itibarıyla kalan 22 ilçede de başlandığına işaret edildi, "Tespit ve güncelleme çalışmaları, kaymakamlıklarımız koordinasyonunda genel kolluk, merkezi idare ve mahalli idarelerin kamu görevlisi personeli ile mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda devam ettirilecektir." ifadeleri kullanıldı.