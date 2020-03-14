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İstanbul'daki taksilerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması

İstanbul'daki taksilerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması İstanbul'da ticari taksiler, korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

14.03.2020 02:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:18
İstanbul 'daki taksilerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması
İSTANBUL - İstanbul'da ticari taksiler, korona virüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte edildi.
İstanbul'daki taksiciler, korona virüse karşı önlem almak için taksileri dezenfekte ettirdi. Taksi duraklarındaki taksilerde dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Özel kıyafetli ekipler, taksilerin koltuklarını, direksiyonlarını, bagajlarını, kapı içlerini ve tavanlarını özel solüsyonla dezenfekte etti.
Taksiciler, müşterilerinin sağlığı için taksilerde hijyenin ve temizliğin büyük önem arz ettiğini söyledi. Virüse karşı tedbir almak alan taksiciler, dezenfeksiyon sayesinde vatandaşların ticari taksileri gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini ifade etti. İstanbul'daki taksilerde korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Genel

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