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İstanbul'daki tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait İstanbul'a özgü mezar steli, Roma ve Bizans Dönemine ait sütun başlıkları ve Roma dönemine ait mimarı mermer parçalarının da aralarında bulunduğu 43...

16.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:19İstanbul'daki tarihi eser kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait İstanbul'a özgü mezar steli, ve Bizans Dönemine ait sütun başlıkları ve Roma dönemine ait mimarı mermer parçalarının da aralarında bulunduğu 43 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tarihi eser toplayan ve satan şahıslara yönelik araştırma başlattı. Sarıyer'de gerçekleştirilen operasyonda Helenistik dönemine ait İstanbul'a özgü mezar steli, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları ve Roma dönemine ait mimari mermer parçaları ele geçirildi.

43 adet arkeolojik eser yakalandı

Operasyonda 21 adet farklı boyut ve ebatlarda üzeri bitkisel işlemeli sütun başlıkları, 1 adet taş boğa başı, 3 adet taş mimari arkeolojik parça, 1 adet üzeri insan kabartmalı sütun parçası, 2 adet üzeri cenaze kompozisyonlu mezar siteli, 8 adet üzeri kabartma betimli rölyef parçası, 1 adet üzeri çift başlı kartal kabartmalı haç, 1 adet kare formunda sütun mimari parça, 2 adet yan kenarları sarmal biçimli sütun başı, 1 adet mimari parçası ve 2 adet altlığı olmak üzere taşınmaz arkeolojik eser ele yakalandı. Ele geçirilen eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilirken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma kanununa muhalefet suçundan yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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