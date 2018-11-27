İstanbul'daki Terör Operasyonu

İstanbul
'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve terör örgütü Maoist Komünist Parti (MKP) adına faaliyette bulunduğu, izinsiz gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarına katıldığı, operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazelerini sahiplenerek sözde törenlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan, 6'sı tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla olarak serbest bırakıldı.
İstanbul