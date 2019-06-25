25.06.2019 17:10
Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'daki terör operasyonunda 6 kişile tutuklama

İstanbul

İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Kamile Kayır'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz perşembe günü Kağıthane 'de düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı 'nın 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan DHKP-C'li Kamile Kayır'ın bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler  bugün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden Kamile Kayır'ın de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bir kişi ise 'adli kontrol' uygulanarak serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
DHA , İstanbul , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:14 Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt rölyef kursu
18:14 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
18:14 Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.
18:13 Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü (2)
18:10 Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı
18:10 - ABD ile Küba Arasındaki Kriz Devam Ederken Rus Donanması Küba'da
18:09 Almanya'da bir meydana 'Cami Meydanı' adı verildi