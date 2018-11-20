İstanbul'daki Terör Saldırılarının 15. Yılı

İngiltere
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu ile HSBC binasına 20 Kasım
2003'te yapılan terör saldırılarının 15. yılında anma töreni düzenlendi. Beyoğlu
'ndaki Başkonsolosluk önündeki anma törenine, Birleşik Krallık
İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve konsolosluk çalışanları katıldı.
Saldırının gerçekleştiği yere Başkonsolos Slater, "Unutmayacağız" yazılı çelenk bıraktı. Katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.
Törenin ardından gazetecilere dağıtılan yazılı açıklamada Slater, bugünün hem Birleşik Krallık hem de Türkiye
için üzüntü verici ve önemli bir gün olduğunu belirtti.
Saldırının İngiliz diplomatik misyonuna yapılan ölümcül saldırı olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını vurgulayan Slater, şunları kaydetti:
"15 yılın ardından bugün 20 Kasım 2003 yılında hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Kalbimiz ve düşüncelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve dostlarıyla birlikte. Bugün andığımız insanlar Britanya
ve Türkiye arasında daha güçlü ilişkiler kurmak için çalışırken kendilerini feda ettiler. Her zaman hem kendilerine hem de ailelerine minnettar olacağız. Ayrıca saldırı sırasında bu sokakta ölen veya yaralanan masum insanları da hep hatırlayacağız. Britanya ve Türkiye'nin terörizme karşı birlikte mücadele edeceğinin altını da bu anma vesilesiyle bir kez daha tekrarlamak isterim."
Türkiye,20 Kasım,İstanbul