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İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden Celal D'nin kullandığı 34 PT 2814 plakalı otomobil, Emre Can G. yönetimindeki 22 AY 086 kamyonla çarpıştı.
Daha sonra bariyerlere çarparak savrulan otomobilin sürücüsü ile bir yolcu, araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan Celal D. ile yanındaki uzman çavuş olduğu öğrenilen Murat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Murat K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal D'nin tedavisi sürüyor.
Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Hadımköy, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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