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İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun naaşı memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

27.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:58 İstanbul'daki trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Batman'da defnedildi
'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun naaşı memleketi 'ın ilçesinde toprağa verildi.
Görev yaptığı Hakkari'den 5 günlük izin için İstanbul'daki ailesinin yanına giderken 25 Aralık'ta geçirdiği kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Kurt'un cenazesi ilçeye getirildi.
Kurt'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törerine Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul'da TEM bağlantı yolundan Hadımköy istikametine giden Celal D'nin kullandığı 34 PT 2814 plakalı otomobil, Emre Can G. yönetimindeki 22 AY 086 plakalı kamyonla çarpışmış, bariyerlere vurarak savrulan otomobildeki sürücü ile Murat Kurt yaralanmıştı. Uzman çavuş olduğu öğrenilen Kurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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