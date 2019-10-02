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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları polis kamerasında

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

02.10.2019 11:15İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları polis kamerasında
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlar kapsamında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Yapılan baskınlar polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul narkotik polisleri 15-30 Eylül tarihleri arasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain ve 8 kilo reçine esrar ele geçirdi. Operasyonlar kapsamımda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, hassas terazi ve tabancalar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


- İstanbul

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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