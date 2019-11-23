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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki Suriyeliden biri tutuklandı.

23.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:52İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki Suriyeliden biri tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında Suriye uyruklu Yusuf E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.
Gözaltına alınan zanlıya uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen Suriyeli Hamade A. evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 176,4 gram esrar, 870 uyuşturucu hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamade A. tutuklandı, Yusuf E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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