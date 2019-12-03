Haberler » Güncel » İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haber

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyeti Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüpheli aracı durdurarak içerisindeki Sidar D. ve Sercan K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında şeffaf poşetler içerisinde 28,21 skunk ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 99 poşet içerisinde 150,50 gram skunk bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sercan K. tutuklandı, Sidar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:57 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı -1 - Haber
19:57 Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi (2) - Haber
19:55 Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli: Gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
19:54 4'lü suriye zirvesi sona erdi - Haber
19:53 Başkana kızıp eşinin bahçesine zarar verdiler - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
18:20 İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit - Haberler
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
08:47 Vincent Aboubakar yine sakatlandı - Haberler
3.12.2019 20:04:20