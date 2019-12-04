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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

04.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:50İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'de araç içerisinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüpheli aracı durdurarak içerisindeki Serkan E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde 34,91 gram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silah taşıma" "açıktan hırsızlık", "iş yerinden hırsızlık", "parada sahtecilik", "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından 13 kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan E. tutuklandı.

Fikirtepe, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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