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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:16İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi
'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 'ta 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 110 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edildi.
Operasyon hakkında
Polis ekiplerince, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 131 kişiden 110'u yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 646 gram esrar, 45 gram kokain, 5 bin 795 gram bonzai ve 4 bin 600 ecstasy hap ele geçirilmişti.

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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