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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 102 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

06.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:58İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 102 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü'nde kimlikleri belirlenen iki kişinin, İran'da hazırlandığı öne sürülen uyuşturucuyu, gizli bölmelerine sakladıkları tırla Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçirmeye çalıştıkları istihbaratı üzerine operasyon yaptı.
Uyuşturucu sevkinde kullanıldığı saptanan tır takibe alındı.
Ekiplerin Kuzey Marmara otoyolunda durdurduğu tırda yapılan aramaya narkotik dedektör köpekler Vadi ve Avcı da katıldı.
Köpeklerin şoför koltuğunun alt kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, gizli bölmelerde 199 paket halinde 102 kilogram eroin ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler E.N. ve S.N. de gözaltına alındı.
Farklı sembol, figür ve mühür kullanılarak paketlenmiş uyuşturucunun bazı Avrupa ülkelerindeki özel müşteriler için hazırlandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bağlantılı oldukları kişilere yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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