Haberler » Güncel » İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Haber

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 150 bin ecstacy hap ve 13 kilo 265 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:10İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı
'da 150 bin ecstacy hap ve 13 kilo 265 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, yurt dışından getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Binbirdirek Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin K. ve Çınar E'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 150 bin ecstacy hap, 13 kilo 265 gram kokain, 1 tabanca, 1 tüfek, 4 yedek şarjör, 377 mermi, 3 hassas terazi ve 1 çelik kasa ele geçirildi.
Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31 EMNİYET ŞERİDİNE GİREN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Haber
12:30 İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi - Haber
12:30 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Haber
12:30 Odun ateşi karşısında kızaran lezzet "kaz tiridi" - Haber
12:25 Van'da "Bir Hikâye Bir Hikmet" projesi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
17.12.2019 12:32:17