İstanbul'dan 40 öğrenci Siirt'te geldi

İstanbul
'dan 40 öğrenci "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Siirt
'e geldi.
Ülkenin dört bir yanında kültürler arası kaynaşmanın sağlanması amacıyla şehre gelen öğrenciler, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.
Öğrencileri misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Atik, huzur kenti olan Siirt'in aynı zamanda büyük bir kültür ve medeniyeti barındırdığını söyledi.
Kafile, üç günlük ziyaret kapsamında Tillo, Taşbaşı, şehit ve gazi aileleri, şehitlik ve esnaf ziyaretinin ardından Siirt'ten ayrılacak.
Ziyarette Vali Yardımcıları Ceyhun Dilşad Taşkın, Zihni Yıldızhan, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile Gençlik ve Spor
İl Müdürü Hüsam Olgaç da hazır bulundu.