İstanbul'dan, Akseki'ye Gönül Köprüsü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Antalya
'nın Akseki
ilçesinde bulunan spor salonuna spor malzemesi gönderdi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Aroma Ömer Duruk
Spor Salonunda kullanılmak üzere 3 koşu bantı, 3 dikey bisiklet, 1 yatay bisiklet, olimpik spor aletleri, plates, futbol, voleybol
ve basketbol
topları, kale fileleri, antrenman yeleği ve eşofmanların hediye edildiğini söyledi.
Malzemelerin Aksekili sporculara faydalı olmasını dileyen Nasır, kendilerine desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'a teşekkür etti.
11 Aralık 2018 Salı 17:21