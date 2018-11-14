İstanbul'dan Ankara'ya eroin getiren çeteye dev operasyon

İstanbul
'dan Ankara
'ya eroin getiren çeteye dev operasyonKripto haberleşme programı üzerinden iletişim sağlayan ve kilolarca eroini Ankara'ya getiren çete, Narkotik
Timlerinin operasyonuyla çökertildi
ANKARA - Ankara'da kripto haberleşme programı 'Wickr Me' üzerinden iletişim sağlayan uyuşturucu çetesi, İstanbul'dan getirdikleri kilolarca eroini sözde telefoncu dükkanından piyasaya sürme hazırlığındayken, polisin şafak vakti operasyonuyla çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara'da kripto haberleşme programı 'Wickr Me' üzerinden iletişim sağlayan uyuşturucu çetesi tespit edildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Narkotik Timleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, çete üyelerinin kendi arabalarıyla İstanbul'a gidip yüklü miktarda eroini Ankara'ya getirdiğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren timler, çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit etti.Çete üyeleri kıskıvrak yakalandıElde edilen deliller doğrultusunda gerekli yasal izinleri alan ekipler, çete üyelerine ait Altındağ
ilçesinde tespit edilen 6 ev ve 1 iş yerine şafak vaktinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda S. D., İ. B., M. K., E. A., C. A., İ. Ü. ve M. Ç. isimli 7 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Bahçeye eroin gömmüşlerEvlerde yapılan aramalarda paketlere sarılmış 2 valiz içerisinde ve bir evin bahçesine paket halinde gömülmüş 6 kilo saf eroin ile birlikte eroinle karıştırmak için hazırlandığı düşünülen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin TL'ye de el konulurken, ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise 1 milyon TL olduğu öğrenildi.Çete liderleri tutuklandıGözaltına alınan çete üyelerinin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları, telefon bayisi adı altında açtıkları sözde iş yerinden satmaya hazırlandıkları öğrenilirken, Narkotik Timlerinin titiz çalışması neticesinde hiç satış yapmadan çökertildiler. Öte yandan çete üyeleri, FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandığı kripto haberleşme programı ByLock'un çözülmesinden sonra ortaya çıkan bir başka kripto haberleşme programı 'Wickr Me' üzerinden irtibat sağladıkları da Narkotik timler tarafından çözüldü. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan İ. B., M. K., E. A. ve C. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara,İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:46