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İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı

İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

24.07.2019 15:59 İstanbul'dan, Balıkesir'e uyuşturucu getirenler yakalandı
İstanbul'dan özel araçla, Balıkesir'e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.'ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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