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İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar

Kiraladığı lüks araçla Kayseri'ye gitmek için İstanbul'dan yola çıkan ve Bolu'da mola veren iş adamını takip ederek araçtan 98 bin avro çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

28.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:22İstanbul'dan Bolu'ya kadar takip ettikleri araçtan 98 bin avro çalmışlar
Kiraladığı lüks araçla 'ye gitmek için 'dan yola çıkan ve 'da mola veren iş adamını takip ederek araçtan 98 bin avro çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iş adamı M.Ö, kiraladığı lüks araçla şoför T.D. ile İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıktı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki park yerinde mola veren M.Ö, bir süre sonra aracına döndüğünde içinde 98 bin avro bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, siyah renkli bir araçtan inen bir kişinin kumandayla lüks aracın bagajını açarak, içinde para olan çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını ve bagajı kumandayla kilitlediğini tespit etti.
Hırsızlık olayının İstanbul merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlılar T.D, R.N, N.N. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmanın yaptığı araştırmada, kiralık araç firması ve sürücüsünün hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin M.Ö'yü İstanbul'dan itibaren takip ettikleri ve Bolu'da mola verdiği sırada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D, R.N. ve N.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul, Kayseri, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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