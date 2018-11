İstanbul'dan Çatak'a Uzanan Sevgi Eli

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02



VAN (İHA) – İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesinin idarecileri ve öğrencileri, toplum hizmetleri projesi kapsamında Van'ın Çatak ilçesindeki Bilgi Ortaokulundaki öğrencilerle dolu dolu 3 gün geçirdiler.Davet edilerek projeyi yerinde görmek amacıyla Çatak'a gelen 27. Dönem Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile birlikte Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Zeynep Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Selim Babur, çalışmaları yerinde izlemek için ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bilgi Ortaokuluna geçtiler.Okulda öğrenciler tarafından karşılanan heyet, her iki okulun ortaklaşa hazırladıkları müzik ve tiyatro gösterimini izlediler. Ardından Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri; robotik, tiyatro, seramik, resim, tasarım ve müzik atölyeleri çalışmalarının yapıldığı sınıflara geçerek çalışmalarını davetlilere izlettirdiler. 20 öğrenci ve 4 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen projeden oldukça verimli sonuçlar alındığını belirten okul öğretmenleri, bu projeyle öğrencilerin birbirleriyle eğitimlerini ve insani yetilerini paylaşması hedeflendiği söylediler.Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, "Projeye bizzat Van'a gelerek katılan ya da okul bünyesinde oradaki arkadaşlarına bir şeyler katarak destek olan öğrencilerimiz, bu güzel etkinlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Tuğba Umut, öğrencilerimizle planlamasını yaptığı bu toplum hizmetleri projesiyle onlara sadece maddi bir paylaşımda bulunmak için değil, aynı zamanda farklı yeteneklerini diğer öğrencilerimizle paylaşmayı hedeflediler. Öğrencilerimiz hem hazırlık sürecimizde destek oldular hem de oradaki öğrencilerle mektuplaşarak farklı yeteneklerini paylaştılar. Öğrencilerimiz robotikten tiyatroya, resimden müziğe birçok alanda eğitim vermek için hazırlandılar. Tüm bunlar hepimiz için çok kıymetli faaliyetler olduğunu düşündük ve oradaki çocuklarımıza kalıcı bir faydamızın dokunmasını istedik. Çatak'ta görev yapan öğretmenlerimizle iletişim kurduk. Katkının, desteğin, yardımın azı ve çoğu olmaz diye öğrendik. Bu noktada bize yardımlarını esirgemeyen değerli velilerimize ve Bilgi Ortaokulunda görev yapan kıymetli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Projemiz kalbi iyilik için atan ve emek veren herkese daima açık olacaktır" dedi.Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Türkmen ise;"İlçemizde eğitim alan öğrencilerimizi ve eğitim veren öğretmenlerimizi yalnız bırakmadan onlara sahip çıkıp her daim hareketlerimizle ve sözlerimizle rehber olmalıyız. Her öğrencimiz bizim evladımızdır. Bizler nasıl evlat yetiştirmek istiyorsak, öğrencilerimizi de öyle yetiştirmeliyiz. Başta onlara; sevgiyi, saygıyı, merhameti, yoksullara yardım etmeyi, daha sonra da çağın gerektirdiği becerileri, fen bilimlerini ve sosyal ilimleri öğretmeliyiz. Çocuklarımız eğitim hayatlarının sonunda, annesine, babasına, topluma, millete ve devlete nasıl faydalı olabileceklerse öyle eğitim vermeli ve projelerin içinde yer almasını sağlamalıyız. İlçemize gelip misafirimiz olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine bize kattıklarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.Projenin devamında ise Van'daki öğrencilerin Cağaloğlu Anadolu Lisesindeki eğitimlere katılmaları için birtakım çalışmalar yapıldığı belirtildi. - VAN