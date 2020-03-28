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İstanbul'dan Erzincan'a korona kaçışı

İstanbul'dan Erzincan'a korona kaçışı Korona virüsten uzak Türkiye'de adeta survivor hayatı yaşıyor Erzincan'da yaban hayatını drone ve foto kapanla kaydediyor Türkiye'de de korona virüs hastalığının (Covid-19) görülmesi üzerine batıdan doğudaki memleketlerine gelen insan sayısında da...

28.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:07
İstanbul 'dan Erzincan'a korona kaçışı
Korona virüsten uzak Türkiye 'de adeta survivor hayatı yaşıyor
Erzincan'da yaban hayatını drone ve foto kapanla kaydediyor
ERZİNCAN - Türkiye'de de korona virüs hastalığının (Covid-19) görülmesi üzerine batıdan doğudaki memleketlerine gelen insan sayısında da artış yaşanıyor. Bunlardan biri olan 'doğadaki yabancı' olarak kendini nitelendiren genç adamda Erzincan'da korona virüsten uzak kendini dağlara adadı. Doğada adeta survivor hayatı yaşayan genç, Erzincan'da yaban hayatını drone ve foto kapanla kaydediyor.
Sosyal medyada 'guidanceofthewild' adlı instagram hesabıyla 100 binin üzerinde takipçisi bulunan Erzincanlı Aydın Budak, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine yaşadığı şehir olan İstanbul'u terk ederek memleketi Erzincan'a gelerek Munzur Dağlarında tek başına kamp kurarak yaşamaya başladı.
Doğada ağaç dallarından kimi zaman barınak yapan bazen de çadır kurarak yaşayan Aydın Budak, "İstanbul'da yaşıyordum. Otostopla Türkiye'nin 81 ilini gezdim. İstanbul'dan kaçma nedenlerimden biriside korona virüsü. Bende toplumdan, kalabalık yerlerden uzaklaşarak doğduğum şehir olana Erzincan'a geldim. Doğada tek başıma vakit geçiriyorum. Barınaklar yaparak dağlarda hayatımı geçiriyorum. Korona virüsü tamamen bitinceye kadar bu şekilde yaşamayı düşünüyorum. Hedefimde Amazon Ormanlarına gitmek var. Orada kabilelerle yaşayıp onların belgeselini çekmeyi, kitap yazmayı arzu ediyorum. Korona virüsüne karşı evimizden çıkmayalım. Mücadelemizi verelim. Kalabalıklardan uzak duralım" dedi.
Munzur Dağlarında adeta tek başına survivor hayatı yaşayan Budak, kamera, drone ve foto kapanla Erzincan'ın yaban hayatını da kayıt altına almayı ihmal etmiyor. Yaban keçilerinin geçişlerini, otlamalarını, boz ayıları ve benzer birçok yaban hayvanını Erzincan'da görüntülediğini kaydeden Budak, "Doğada mutluyum. Yaban hayatını çekip ileride güzel bir belgesel yapmak istiyorum. Çektiklerimi sosyal medya hesaplarımdan da takipçilerimle paylaşacağım" diye konuştu. İstanbul’dan Erzincan’a korona kaçışı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Yaban, Genel

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İstanbul'dan Erzincan'a korona kaçışı

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