İstanbul'dan Erzurum'a Uzanan Gönül Köprüsü

"1 MONT 1 BOT" kampanyası kapsamında AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları tarafından 175 adet isme özel yardım paketi Erzurum Tortum ilçesindeki öğrencilere hediye edildi.

AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları tarafından "1 MONT 1 BOT" ile başlayan kampanya gelişti ve isme özel yardım paketi haline geldi. Mont, bot ile kalmayıp boyama kitapları, eğitici kitaplar, oyun kitapları, oyun hamurları, kırtasiye malzemeleri ve AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları hanım kardeşlerimizin el emekleriyle hazırladıkları el işleri yardım paketlerinin içinde yerini aldı.

AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları Başkan Vekili Faruk Daştemir ve AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekibi Erzurum'da, Erzurum Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Erzurum Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, AK Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Ömer Hancı misafir ettiler.

AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları, kampanya kapsamında Erzurum Tortum ilçesi Derekapı, Dikmen, Karlı, Kazandere, UzunKavak, Ziyaretli, Yukarı Sivri, Cihanlı, Yamankaya, Kireçli ve Yumaklı ilkokulları ve anaokullarından oluşan 11 okula isme özel yardım paketlerini ulaştırdılar.

AK Parti İstanbul Bahçelievler Gençlik Kolları Başkan Vekili Faruk Daştemir yaptığı konuşmada,

"Minicik bedenlere destek olabilmek için çıktığımız bu yolda büyük katkılarından dolayı başta AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanı Oktay Koçbıyık, AK Parti Bahçelievler Gençlik Kolları Teşkilatına ve yardım eden tüm hayırsever Bahçelievler sakinlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler