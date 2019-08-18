Haberler» 3. Sayfa» Haber

İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti

İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 23 yaşındaki genç, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

18.08.2019 09:46 İstanbul'dan fındık toplamaya geldiği Samsun'da kazada hayatını kaybetti
İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 23 yaşındaki genç, otomobiliyle şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen Gökhan Tekbaş (23), idaresindeki 34 NZ 129 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada kafası aracın kapısına sıkışan Gökhan Tekbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:21   Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
10:19   Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
10:11   Film gibi operasyonla yakalandı
10:09   İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü
10:06   Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
09:58   Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı
09:50   Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı