01.07.2019 17:54
Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'dan geldi motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı

İstanbul

İstanbul'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Behiç Taşcıoğlu, motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı.

İstanbul 'dan Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine gelen Behiç Taşcıoğlu, motosikletiyle Sat Gölleri'ne çıktı.

İstanbullu Behiç Taşcıoğlu, merakını gidermek için Yüksekova ilçesine gelerek, Doski bölgesindeki Sat Gölleri'ne çıktı. Motosikletiyle 3 bin 20 metre yükseklikteki Sat Gölleri'ne çıkan Taşçıoğlu, " Türkiye 'yi ve dünyayı gezme aşkıyla motosikletimle yollara düştüm. Yüksekova 'da şans eseri tanıştığım, TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan kardeşimin aldığı özel izinle Cilo Dağları bölgesindeki Sat Gölleri'ne motosikletimle çıktım. Motosikletimle tüm zorluklara rağmen en üst zirveye çıktım" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
yüksekova , istanbul , türkiye , hakkari , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:14 Bartın'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
18:14 Rize'nin yaylalarına kar yağdı
18:13 Demirci'de Hint keneviri yetiştiren 4 kişi Selendi'de yakalandı
18:12 Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı
18:12 Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı
18:12 "Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası
18:11 Çanakkale'de orman yangını