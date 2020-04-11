İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif çıktı
İstanbul'daki kızının ziyaretinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesine dönen kadına yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
11.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:18
Silvan'a bağlı Şanlı köyünde ikamet eden bir kadına, İstanbul'daki kızının yanından döndükten sonra korona virüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan kadın Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bunun üzerine 3 kişilik ailesi ile diğer kızı ve damadına da test yapıldı. Testlerden sonra 5 kişi evde karantinaya alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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