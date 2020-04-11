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İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif çıktı

İstanbul'daki kızının ziyaretinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesine dönen kadına yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

11.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:18
İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif çıktı
İstanbul 'daki kızının ziyaretinden Diyarbakır 'ın Silvan ilçesine dönen kadına yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kadın hastaneye kaldırılırken 5 yakını evlerinde karantinaya alındı.

Silvan'a bağlı Şanlı köyünde ikamet eden bir kadına, İstanbul'daki kızının yanından döndükten sonra korona virüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan kadın Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bunun üzerine 3 kişilik ailesi ile diğer kızı ve damadına da test yapıldı. Testlerden sonra 5 kişi evde karantinaya alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, İstanbul, Silvan, Güncel
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