Haberler » Güncel » İstanbul'dan gelen öğrencilerden İdil Kaymakamı Sağ'a ziyaret - Haber

İstanbul'dan gelen öğrencilerden İdil Kaymakamı Sağ'a ziyaret

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenciler İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'ı ziyaret etti.

19.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16 İstanbul'dan gelen öğrencilerden İdil Kaymakamı Sağ'a ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında İstanbul'dan 'a gelen öğrenciler Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ'ı ziyaret etti.
İdil İmam Hatip Ortaokulun davetlisi olarak İstanbul Üsküdar Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulundan gelen öğretmenler ve öğrenciler, Kaymakam Sağ ile makamında görüştü.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, iki okulun müdürleri, öğretmen ve öğrencileriyle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il ve ilçelere yönelik düzenlenen, "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" ile ilgili Kaymakam Sağ'a bilgi verdi.
Sağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere başarı diledi.

İstanbul, Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00   Ağrı'da gümrük işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı - Haber
17:59   Başakşehir'de kursiyerlere doğum günü sürprizi - Haber
17:58   Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı - Haber
17:57   Bodrum'da ünlü şarkıcı Neco'nun 'kesinti' isyanı - Haber
17:53   Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:06:35