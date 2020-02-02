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İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

Samsun polisi, 2 kişiyi İstanbul'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ecstasy uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

02.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:48İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar
polisi, 2 kişiyi 'dan getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ecstasy uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere Samsun'a getirilen ecstasy hapların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Narkotik polisinin evde yaptığı aramada 7 bin 280 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.Ç. (56) ve Z.Ç. (47) ile 3 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. 1'i kadın 3 kişi "uyuşturucu kullanmak" suçundan yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakılırken, Ö.Ç. ve Z.Ç.'nin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İstanbul, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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