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İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılar

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılarANTALYA - Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

19.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:55
'dan getirdikleri uyuşturucuyu 'da piyasaya süremeden yakalandılar
ANTALYA - Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar İstanbul'da temin ettikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süreceklerini itiraf etti.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Manavgat'ta uyuşturucu madde ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri, D-400 Karayolu Total Kavşağında şüpheli bir araç durdurdu. Araç içerisinde bulunan A.S., M.A. ve Kırgızistan uyruklu E.T. isimli şahısların yapılan aramasında 1 paket halinde 1 gram uyuşturucu skunk maddesi ve aracın sağ ön kapı cebinde 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
M.A.'ın ikametinde yapılan aramada ise 610 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi, 3 bin 405 adet Extacy uyuşturucu hap ve 1.130 gram uyuşturucu Skunk maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL, 470 Euro ve 92 Dolar ele geçirildi.
Araçta bulunan diğer şüpheli Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. M.A. ile A.S. ise gözaltına alındı. A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.' dan alarak Manavgat'a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti. Manavgat'ta bulunduğu belirlenen M.İ.K. da Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A ile A.S Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, M.İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılar

İstanbul, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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