Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'dan İzmit'e bin paket kahve gönderdiler

İstanbul'da faaliyet gösteren bir kahve firması, sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesi için İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.

17.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:15
İstanbul'dan İzmit'e bin paket kahve gönderdiler
İstanbul 'da faaliyet gösteren bir kahve firması, sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesi için İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle seferber olan İzmit Belediyesi'nin çalışmaları İzmit'te olduğu gibi çevre illerden de büyük bir takdir topladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in her gece İzmit'te bulunan hastanelerdeki sağlık çalışanlarına gıda takviyesinde bulunduğunu ve ihtiyacı olan ailelere erzak desteğinde bulunduğunu öğrenen İstanbul'da faaliyet gösteren bir kahve firması, İzmit Belediyesine 1000 paket kahve gönderdi.

İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren firma, Başkan Hürriyet'e bu süreçteki hassas davranışlarından dolayı teşekkürlerini sunarken hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan ailelerin erzak kolisine eklenmesini için gönderdikleri kahvelerin İzmit halkına hediyesi olduklarını ifade ettiler. İzmit Belediyesine gönderdikleri kahvelerin yanına eklenen notta, "Sayın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, duyduk ki İzmit'te sağlık çalışanlarına her gece gıda takviyesinde bulunurken ihtiyacı olan ailelere İzmit halkının hediyesidir kolileri ile erzak desteğinde bulunuyormuşsunuz. Öncelikle bu hassas davranışınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Paketin içinde bulunan kahvelerimizi İzmit Belediyesi aracılığıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyacı olan ailelere ulaştırırsanız çok memnun oluruz. Bu kahveler İzmit halkına hediyemiz olsun. İstanbul'dan sevgilerle" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hürriyet, İstanbul, İzmit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'dan İzmit'e bin paket kahve gönderdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsünün araştırması sonrası Siirtli vatandaşlar bakıra rağbet gösterdi - Haber 11:04: TURGUT ÖZAL'A KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA ANMA - Haber 11:04: Fransa'da 7 katlı binada yangın: 2 ölü, 10 yaralı - Haber 11:04: SANKO Holding "Yarın Olacak" filmi ile "biz de buradayız" diyor - Haber 11:04: Küçük sanayi sitesinde sıkı korona virüs önlemleri - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber