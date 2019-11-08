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İstanbul'dan kaçtı

Uzun yıllar boyu Amerika ve Kanada'da müzik yaşantısını sürdüren Gizem Saatçi, ülkesine döndükten sonra şarkılara kattığı yorum ile kısa sürede adını duyurdu.

08.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:07 İstanbul'dan kaçtı

Türk TİNA TURNER, olarak sevenleri tarafından anılan Gizem Saatçi, "Farkındayım" isimli eseriyle de farkını ortaya koydu. Sokak hayvanları için verdiği konserler yanında kadına şiddeti konu alan şarkısıyla da gündem olan Pop-Rock sanatçısı Gizem Saatçi, İstanbul'u terk etti. Usta yorumcu Gizem Saatçi "İstanbul beni köreltmeden terk ettim, müzik huzur ve anlatım dilidir, İstanbul'da müzik dünyası beni huzursuz etti ve anlatamadım. Huzuru bulmak için kaçtım ve Fethiye'ye yerleştim. Konserim olduğunda ya da medya için röportajlarım olduğunda üşenmeden gidip, geliyorum, hem akıl sağlığıma hem de bedensel sağlığıma kavuştum. Kanser olmak istemiyorsanız İstanbul'dan kaçın, müziğin kendisi değil ama İstanbul'daki müzik dünyası bana kaçmayı ve işimi huzurla yapmayı anlattı" dedi. Fethiye'de yaşamını sürdüren Gizem Saatçi, konser çalışmalarına hızla devam ederken, yeni şarkılarının da yolda olduğu ve çok ses getireceği vurgusunu da yaptı.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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