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İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getiren 4 şüpheli yakalandı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getireceği bilgisi alınan 2'si kadın olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

23.08.2019 14:15 İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getiren 4 şüpheli yakalandı
Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getireceği bilgisi alınan 2'si kadın olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H. G.(57) isimli şahsın İstanbul ilinden Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçe girişinde aracının durdurulduğu şahıs yanında bulunan Ü.G., İ.G. ve Y. B. ile birlikte gözaltına alındı. Ekiplerin araçta ve şahısların üzerinde yaptığı aramada 1.76 gram kadar sentetik kannobinoid maddesi, 35 adet ectasy hap, reçeteye tabi 80 adet Rivotril tablet, 51 adet Neurotin tablet ve 36 adet Lyrca tablet (sentetik ecza) ele geçirildi.

Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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