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İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

09.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:22
İstanbul 'dan Kastamonu 'nun Cide ilçesine Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldiği belirlendi.
Jandarma ekipleri otomobilin sürücüsü S.S'nin ilçeye girişine izin vermedi.
30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yapan S.S'ye 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.
S.S, jandarma ekipleri tarafından Bartın sınırına kadar eşlik edilerek, İstanbul istikametine yönlendirildi.
Öte yandan S.S'nin eşinin İstanbul'dan geldiği için ilçede 15 günlük karantina sürecinde olduğu ve S.S'nin de eşini almak için ilçeye geldiği öğrenildi. İstanbul’dan Kastamonu’ya izinsiz gelen kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, İstanbul, Cide, Güncel
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