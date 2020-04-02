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İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (2)

EŞİNİN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI, 100'E YAKIN KİŞİ TAKİBE ALINDI İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan 64 yaşındaki kadının, eşinin testi de pozitif çıktı.

02.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:20
İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (2)

EŞİNİN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI, 100'E YAKIN KİŞİ TAKİBE ALINDI

İstanbul 'dan yolcu otobüsüyle Konya 'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan 64 yaşındaki kadının, eşinin testi de pozitif çıktı. Hastanede çiftin tedavisi sürdürülürken, Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yolcu otobüsündeki 50 kişiye ulaşıldı. 50 yolcu ve yakınları, bulundukları bölgelerde; çiftin oğlu, ailesi, yakınları ve temasa geçen sağlık çalışanları da sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. Yaklaşık 100 kişi, evlerinde 14 gün karantinada tutulacak ve aile hekimleri tarafından sürekli takip edilecek.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Ereğli, Konya, Güncel
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