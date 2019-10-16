İstanbul'dan köyüne döndü, büyük başarıya imza attı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'köye dönüş' projesinden yararlanarak İstanbul'dan gelip, doğup büyüdüğü Kars'ın Yalçınlar köyüne yerleşen Songül Yakın (44), Genç Çiftçi Projesi'ne başvurup aldığı 6 düveyle hayvancılığa başladı. Geçen 3 yılda hayvan sayısını 15'e çıkaran Yakın'ı Vali Türker Öksüz, köyünde ziyaret etti, bir ton yem hediye etti.

?Ermenistan sınırındaki Yalçınlar köyünde yaşayan Songül Yakın, daha iyi bir yaşam ve iş umuduyla yıllar önce eşi Yakup ile birlikte İstanbul'a göç etti. Yakın çiftinin burada 2 oğlu dünyaya geldi. Tekstil fabrikasında çalışan Yakup Yakın akciğer hastalığına yakalanınca, çift, 15 yıl sonra köye dönme kararı aldı. İnternet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın köye dönüş projesine müracaat eden Songül Yakın, olumlu cevap aldı. Projelerinin kabul edilmesi üzerine Yakın ailesi 3 yıl öce köylerine geri döndü. Köyde bir ev ve ahır kiralayan Songül Yakın, Genç Çiftçi Projesi ile aldığı 6 düveyle hayvancılık yapmaya başladı. Aile, bir süre sonra de kendi imkanlarıyla başlarına sokabilecekleri bir ev ve ahır yaptırdı.

Büyükbaş hayvanlarından elde ettikleri sütten peynir ve yağ yapıp satarak geçimini sağlayan aile, şimdilerde hayvan sayısını 15'e çıkardı.

VALİ, ZİYARET ETTİ

Kars Valisi Vali Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün ile birlikte, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki köye giderek Yakın ailesini ziyaret etti. Vali Öksüz'ü muhtar Tekin Çiftçi ve Yakın ailesi karşıladı. Köylerinde ilk kez bir vali gören muhtar ve vatandaşların kurban kesme isteğine vali izin vermedi.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Songül Yakın'a çiçek vererek tebrik eden Vali Öksüz, hayvanlarını beslemesi için de 1 ton yem hediye etti. Songül Yakın'a azmi dolayısıyla teşekkür eden Vali Öksüz, kadınların aile bütçelerine katkı sunmalarının önemli olduğunu belirtti. Songül Yakın'ın eşi Yakup Yakın da Vali Öksüz'e teşekkür ederek "Eğer Devletin desteği olmasaydı köyümüze dönemezdik" dedi.

Kadınların ülke ekonomisinin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirten Vali Öksüz, "Kadınlarımız da bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor. Yani hep evinde; bir yandan çocuğuyla meşgul, evinin düzeniyle, evin işiyle meşgul ama bir yandan da hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor, sebze ve meyve yetiştiriyor, buğday yetiştiriyor, hayvanına bakıyor. Hayvandan süt üretiyor, peynir yapıyor. Tüm bunlar elbette ki çok büyük ve çok önemli bir gayret. Dolayısıyla Songül hanımı kutluyorum" diye konuştu.

2016- 2018 yılları arasında uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nden Kars'ta 698 çiftçinin faydalandığını belirten Vali Öksüz, "Bu önemli bir rakam ama daha güzeli bunun yüzde 69'u kadın çiftçimiz. Dolayısıyla bu oranın kadınlarımızda yüksek olması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Yeter ki vatandaşımız köyüne dönsün, burada üretim yapsın" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ise Songül Yakın'ın 6 hayvan alarak başladığı çiftçilikte hayvan sayısını 15'e çıkarmasının büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Songül Yakın ise "Genç Çiftçi Projesi'nden 6 hayvan aldım. Bundan önce İstanbul'da yaşıyorduk. Cumhurbaşkanımızın projesiyle başvurduk ve kabul edildi. Hayvanlarımızı aldık, şu anda köydeyiz, üretiyoruz, çoğaltıyoruz, memnunuz. Vali Beyi buraya getirecek kadar ürettiysek ve memnun bıraktıysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.