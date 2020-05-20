İSTANBUL'DAN ONLARCA OTOBÜSLE ÇAY YOLCULUĞU

İSTANBUL'dan otobüslerle başta Rize olmak üzere Karadeniz'e çay hasadı yolcuğu başladı.

20.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:55
İSTANBUL'dan otobüslerle başta Rize olmak üzere Karadeniz'e çay hasadı yolcuğu başladı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan yola çıkmaya hazırlanan çok sayıda otobüs havadan da görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, çay hasadı için vatandaşların yola çıkabileceğini açıkladı. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan ilk otobüs saat 11.00'da yola çıktı. Normal şartlarda 45 yolcu alan otobüsler koronavirüs önlemleri nedeniyle 21 yolcuyla yola çıktı. Yazı çay bahçelerinde geçirecek olanlar yanlarında halı dahil bir çok eşya götürdü. Trabzon ve Rize'ye giden bahçe sahiplerinin yolculukları 18-20 saat arasında sürecek. Otobüs bileti fiyatları ise 350 ile 500 lira arasında değişiyor.
'ÇAY ASLINDA MEVSİM İTİBARİYLE GEÇ KALDI"
Çay bahçelerine gitmek üzere yola çıkanlar alınan karardan memnun ancak çay bahçelerinin son halini merak ediyor. Rize'nin Pazar ilçesine giden Melahat Bozkurt, 'Çaya gidiyoruz, normalde Nisan'da gidiyorduk, henüz bilmiyoruz bahçenin halini" dedi.
Trabzon Of'ta çay bahçesine ailesiyle giden Mehmet Sarı, 'Çay aslında mevsim itibariyle geç kaldı. Bayramdan sonra başlayacağız. İçişleri Bakanlığı'ndan izin aldık, bilet kestirdik şimdi gideceğiz" diye konuştu.
Oktay Ağaoğlu ise, 'İzini biraz zor ayarladık ama bileti kolay bulduk, Of'a gidiyorum. Normalde çay toplanmaya başlamamız lazım. Şimdi sokağa çıkma yasağı geldi, bayram geliyor, çay bayramdan sonraya geliyor. Biz buradan gideceğiz karantinaya alacaklar bizi 14 gün kesin. Yine çaylığa giremeyeceğiz. O da bizim zararımıza çay büyüyecek olacak haşat" şeklinde konuştu. İSTANBUL’DAN ONLARCA OTOBÜSLE ÇAY YOLCULUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Rize, Çay, Güncel, Haber

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