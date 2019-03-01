Bosna Sancak Derneğinden, Sırbistan'ın Sancak Bölgesine 2 Tırlık Sağlık Malzemesi Yardımı

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin bir yıl boyunca devam eden yardım seferberliği kapsamında toplanan malzemeler, Sırbistan'ın Sancak bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin kadın kollarının geçen yıl mart ayında bölgeye düzenlediği ziyarette tespit edilen sorunların çözümü için özverili bir kampanyaya imza atıldı.

MALZEMELER, EN FAZLA BEBEK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI TUTİN ŞEHRİNE GÖNDERİLDİ

Yardım kampanyası kapsamında toplanan, yataktan bebek kuvözüne kadar çok sayıda sağlık araç gerecinin de bulunduğu 2 tır dolusu sağlık malzemesi, doğum sırasında bebek ölümlerinin en fazla yaşandığı Sancak bölgesinin Tutin şehrine gönderildi.

"HASTANENİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK BÖLÜMÜ BAŞTAN SONA YENİLENECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sabiha Tüzünoğlu, Sırbistan ve Karadağ'da yer alan Sancak bölgesinin 11 şehri içinde Tutin'in doğum sırasında anne ve bebek ölüm oranlarında ilk sırada yer aldığını öğrendiklerini belirtti.

SABİHA TÜZÜNOĞLU: MALZEMELER, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ŞEHRE ULAŞACAK

Tüzünoğlu, "Boşnak kardeşlerimizin doğum yapabilmek için başka şehirlere gitmek zorunda kaldıkları gerçeği üzüntümüzü bir kat daha artırdı ve bu sorunu nasıl çözebiliriz diye derhal harekete geçtik. Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda 30'un üzerinde hayırseverin de katkısıyla, piyasa değeri 100 bin avronun üzerinde sağlık araç gereci temin edildi. Toplanan malzemelerle hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümünü baştan sona yenileyeceğiz. Kızılay'ın desteğiyle 2 tıra yüklenen malzemeler bugün itibarıyla yola çıktı ve birkaç gün içerisinde şehre ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA