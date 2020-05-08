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İstanbul'dan Şanlıurfa'ya "Kızılay" destekli doğum günü sürprizi

İşi nedeniyle İstanbul'da olan baba Cafer Sümer, Şanlıurfa'da yaşayan 14 yaşındaki kızının doğum gününü, Türk Kızılay aracılığıyla kutladı.

08.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:23
İşi nedeniyle İstanbul'da olan baba Cafer Sümer, Şanlıurfa'da yaşayan 14 yaşındaki kızının doğum gününü, Türk Kızılay aracılığıyla kutladı.
İstanbul'da boyacılık yapan Cafer Sümer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında büyükşehirler arasındaki seyahat kısıtlaması nedeniyle kızı İpek Sümer'in doğum günü kutlamasına katılamadı.
Siverek ilçesinde yaşayan ve 14 yaşına girecek kızına unutamayacağı bir gün yaşatmak isteyen baba Sümer, Türk Kızılay ile irtibata geçip sürpriz kutlama yapma isteğini dile getirdi.
Kızılay ekibi, aldıkları pasta ve içeceklerle ailenin Ayvanat Mahallesi'ndeki evine gidip İpek'e sürpriz yaptı.
Kızılay ekibini karşısında görünce şaşıran ve babasının sürprizini öğrenen İpek, gözyaşlarına hakim olamadı.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Sümer, sevincini babasıyla yaptığı görüntülü aramayla paylaştı.
Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten İpek Sümer, "Onu çok seviyorum ve böyle bir doğum gününü hiç beklemiyordum ki hatta doğum günümü unutmuştum. Ona çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum. Buraya kadar gelen abla ve ağabeylere de ayrıca teşekkür ederim." dedi.
Türk Kızılay gönüllüsü Cafer Sümer ise kızının yanında olamayan babanın bu talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Biz de Siverek Kızılay ekibi olarak İpek Hanım'ın doğum gününü kutlamaya geldik. Kendisine güzel yaşlar diliyoruz. Babasının mesajını izlettik ve görüntülü görüştürdük. Kendisi çok duygulandı, çok mutlu oldu. Biz de Kızılay ekibi olarak çok sevindik ve mutlu olduk." diye konuştu. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya ’Kızılay’ destekli doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, İstanbul, Kızılay, Güncel, Haber

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