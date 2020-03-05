İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul 'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıklayıp uçaktaki diğer yolcuların karantinaya alındığını duyurmuştu. THY'nin uçağı 14 mürettebatla İstanbul'a dönerken, Singapurlu yetkililer hasta yolcu hakkında detayları paylaştı.

"UÇUŞ EKİBİYLE YAKIN TEMASTA BULUNMUŞ"

Singapurlu yetkililerin dün gece yaptığı, "İstanbul'dan gelen THY uçağındaki yolcuda koronavirüsü tespit edildi" açıklamasının ardından bugün vaka hakkında detayları paylaştı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş" ifadeleri yer aldı.

14 MÜRETTEBAT TÜRKİYE'DE KARANTİNAYA ALINACAK

Reuters'a konuşan ismini açıklamayan Singapurlu yetkili, hasta yolcunun Türk olmadığını açıkladı. TK54 sefer sayılı uçuşta görev yapan 3 pilot 11 kabin ekibi boş uçakla İstanbul'a gönderildi. 14 kişilik mürettebat Türkiye'ye döndükten sonra karantina altına alınacak. Ayrıca, mürettebatta koronavirüs teşhis edilmediği de bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 286'ya ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.