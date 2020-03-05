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İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini ve yolcuların karantina altına alındığını duyurmuştu. Singapurlu yetkililer, virüs tespit edilen yolcunun, uçaktaki Türk uçuş ekibiyle yakın temasta bulunduğunu açıkladı.

05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:02

Sağlık Bakanlığı, 'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıklayıp uçaktaki diğer yolcuların karantinaya alındığını duyurmuştu. THY'nin uçağı 14 mürettebatla İstanbul'a dönerken, Singapurlu yetkililer hasta yolcu hakkında detayları paylaştı.

"UÇUŞ EKİBİYLE YAKIN TEMASTA BULUNMUŞ"

Singapurlu yetkililerin dün gece yaptığı, "İstanbul'dan gelen THY uçağındaki yolcuda koronavirüsü tespit edildi" açıklamasının ardından bugün vaka hakkında detayları paylaştı. Singapur Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Uçuş ekibi TK54 sefer sayılı uçaktaki koronavirüse rastlanan yolcuyla yakın temasta bulunmuş" ifadeleri yer aldı.

14 MÜRETTEBAT TÜRKİYE'DE KARANTİNAYA ALINACAK

Reuters'a konuşan ismini açıklamayan Singapurlu yetkili, hasta yolcunun Türk olmadığını açıkladı. TK54 sefer sayılı uçuşta görev yapan 3 pilot 11 kabin ekibi boş uçakla İstanbul'a gönderildi. 14 kişilik mürettebat Türkiye'ye döndükten sonra karantina altına alınacak. Ayrıca, mürettebatta koronavirüs teşhis edilmediği de bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 286'ya ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.

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İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş

Koronavirüs, Singapur, İstanbul, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
CUMA:nerden bindi yolcu hangi kisilerle konustu nereye gidti bilinmez bu demek oluyorki cok kisi yakinda bagasiklik tutarak hasta durumuna gire bilir bulasici veba gibi yanindan bile gecse nefes kokusundan sana bulasiyorsa durum vahim
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DERİN HOCALARIMIZ VAR YA:Corana virüsünden koruyan dua yok mu dur.
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ALLAH KORUSUN:Türkiye de umreye ziyarete gidip gelenler üzerinde korana virüsün yayılması çok büyük olası görünüyor.
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ENTERESAN:yakın temas derken başkanım bir açıklık getirebilirmisiniz. .
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İLGİNÇ:nasıl bir yakın temastan bahsediyorlar acaba?
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SON CORONA BÜKÜCÜ....:Hava alanına geldiği taksi ya da araçtan, oturduğu çevreye kadar ciddi önem arz ediyor bu durum. İstanbul''dan bahsediyoruz. . . Sadece uçuş ekibiyle bitmez yani. . . .
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SON CORONA BÜKÜCÜ:Adam transit yolcuymuş. . . . yine de tedbir geniş kapsamlı olarak elden bırakılmamalı. . . .
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MİRAN:BU BİZİM BU AVRUPA MERAKI OLAN TÜRKLER HE GİDİN YURT DIŞINA DAHA SONRA KAÇIN GELİN MEMELEKETE BARİ GELMEYİN BURAYA MADEM ORA KOŞULARI İYİ ORDA KALIN BİZE BULAŞTIRMAYIN GÜZEL ÜLKEM DURURKEN ZORLUĞU BERABER ATLATMAK VARKEN KOLAY PARA KAZANMAK İÇİN ÜLKEMİ DEĞİŞMEM
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6 3
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MAHMUT:Yolcu Türk değil
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2 0
MERT:14 mürettebat ile ilgili son durum ne test sonuçları negatif mi pozitif mi, karantina süreci nasıl gidiyor.
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5.03.2020 13:34:28